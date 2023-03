Correnti d’aria umida provenienti da sud attraversano la Liguria annunciano l’arrivo di una di una perturbazione che sarà sulla nostra regione nella giornata di domenica.

Nuvolosità in aumento, specie sul settore di centro e levante e possibili piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 24 marzo 2023

Al mattino molte nubi su tutta la regione di tipo medio-basso. Qualche pioviggine o piovasco sarà possibile tra Tigullio occidentale, Genovese e Savonese orientale, soprattutto in prossimità dei rilievi. Asciutto sul resto della regione con qualche schiarita su Alpi Liguri ed estremo ponente. Nel pomeriggio attenuazione delle precipitazioni e comparsa di qualche schiarita qua e la, specie ai lati della regione. In serata ripresa dei piovaschi /pioviggini specie sul settore centro-orientale.

Venti moderati da sud lungo le coste, Marino forte sui versanti padani centro-occidentali.

Mare mosso o localmente molto mosso.

Temperature stazionarie le minime, in contenuto calo le massime

Costa: min +9/12°C, max +12/15°C

Interno: min 0/+7°C , max +8/13°C (fondovalle/collina)

Sabato 25 marzo 2023

Su tutta la regione nubi sparse, di tipo medio-alto a ponente ed anche basso sul settore centro-orientale specie al mattino, senza piogge.

Venti sostenuti da sud-ovest al largo, da deboli a moderati meridionali sotto costa.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.

Tendenza per domenica 26 marzo 2023

Probabile passaggio di rovesci tra il pomeriggio e la serata sul settore centro-orientale, asciutto a ponente

Venti forti da sud-ovest sul Golfo