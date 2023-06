Stella (Savona) – Nuovi problemi per il transito di Tir su strade non in grado di ospitarli. Ancora una volta è successo nella zona di Stella dove un secondo Tir, a poche ore dal blocco di un altro mezzo pesante, che si è incastrato in una via secondaria probabilmente indicata dal navigatore satellitare non tarato per il camion.

Il camion si è bloccato sulla strada provinciale 542 e solo questa mattina i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo sollevando il carrello.

Il mezzo ha ripreso la strada liberando il passaggio alle altre auto ma si indaga per capire perché, in poche ore, due tir stranieri siano rimasti bloccati nella stessa zona.

Tra i sospettati ci sono le chiusure notturne delle autostrade per lavori e l’esigenza di trovare delle “alternative” usando il gps.

Solo gli apparecchi realizzati appositamente per i camionisti, però, sono in grado di evitare spiacevoli conseguenze e incidenti.

(foto di Archivio)