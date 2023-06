Genova – Morto il giornalista genovese Mario Bottaro. Lutto nel mondo del Giornalismo locale per la scomparsa dell’ex vicedirettore de Il Secolo XIX.

Mario Bottaro aveva 76 anni ed era malato da tempo.

Giornalista professionista dal 1973, Bottaro ha lavorato al Secolo XIX iniziando come collaboratore al settore Spettacoli per poi fare carriera sino all’incarico di vice direttore.