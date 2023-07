Genova – Si trova ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena l’uomo investito da una fiammata mentre faceva rifornimento al distributore di Gpl di Borzoli, nel ponente cittadino.

L’uomo ha riportato gravi ustioni al viso, alle braccia ed al torace dopo essere stato investito da una fiammata sprigionata mentre operava con la pompa di distribuzione.

Dalle prime informazioni sembra si tratti del dipendente del punto di rifornimento che è stato poi soccorso da un collega e dalle persone presenti che hanno spento le fiamme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco nel timore di un incendio e la polizia locale ha chiuso la strada di via Borzoli per precauzione.

L’uomo è stato soccorso e intubato per essere trasferito con la massima velocità al Villa Scassi.

Per lui il codice rosso, il più grave.

In corso le indagini per risalire alle cause dell’incidente e per accertare il rispetto di tutte le norme di sicurezza.