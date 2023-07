La Spezia – Scoperti e neutralizzati due nidi di vespa killer nello spezzino. Le squadre dei volontari sono intervenute a Pegazzano e a Migliarina a seguito della segnalazione dei residenti che hanno scoperto i nidi, costruiti in modo simile a quello di vespe e calabroni.

La vespa velutina è un insetto molto pericoloso per le api, di cui sono ghiotte, ma costituisce anche un grosso pericolo per le persone visto che in un nido possono crescerne anche diverse migliaia e che la puntura di diverse vespe sullo stesso soggetto possono essere letali.

Nella vicina Francia, dove l’emergenza invasione da velutina è iniziata già da tempo, ogni anno si verificano decessi per questo tipo di insetto.

In realtà, in soggetti allergici, basta anche una sola puntura per finire in ospedale o per rischiare la vita se non si viene soccorsi in tempo.

Per questo motivo, da tempo, gli apicoltori si sono organizzati con squadre di volontari ce intervengono per la distruzione dei nidi in una lotta che può essere aiutata dalla popolazione segnalando il più presto possibile la presenza di nidi di vespa velutina o, nel dubbio, di ogni nido.

Nella foto sopra il nido di Velutina

Nella foto sotto un esemplare di Vespa velutina