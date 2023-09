Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni del pensionato di 75 anni precipitato per diversi metri, ieri, nel cavedio della chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, in via Guerrazzi nel quartiere Albaro a Genova.

L’anziano, che opera come volontario nella chiesa, sarebbe caduto tentando di recuperare un oggetto. Un malore o un improvviso giramento di testa lo ha fatto cadere mentre si trovava in una posizione precaria e l’uomo è precipitato per circa 5 metri riportando diverse ferite.

Fortunatamente le urla hanno richiamato altre persone che hanno subito chiamato i soccorsi e l’ambulanza del 118 ha trasferito d’urgenza, in codice rosso, il pensionato al pronto soccorso.

Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.