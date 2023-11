Genova – Ancora pesanti disagi e proteste per chi viaggia in treno a causa dei lavori del Terzo Valico e per il quadruplicamento del tratto tra Voltri e Sampierdarena. RFI comunica che anche nei prossimi fine settimana (3-4-5, 10-11-12, 17-18-19, 24-25-26 novembre, e 1-2-3 dicembre) si registreranno modifiche alla circolazione dei treni Regionali e Intercity dalle ore 22 del venerdì, alle 22 della domenica.

Modifiche e interruzioni che causano pesanti problemi a chi ha scelto di spostarsi in treno.

Secondo RFI le modifiche al servizio ferroviario, che potranno avvenire prima o dopo l’orario di avvio dei cantieri, sono necessarie per realizzare le attività delle opere civili del futuro punto antincendio e di esodo della galleria Doria, attività di armamento ferroviario relative alla prima fase del futuro innesto della bretella di Prà, sulla linea Genova-Ventimiglia, e attività tecnologiche. Proseguiranno inoltre le attività di posa cunicoli, canaline e realizzazione degli attraversamenti ferroviari per il futuro posizionamento dei cavi di segnalamento e di telecomunicazioni della nuova linea.

Gli utenti lamentano estrema confusione nelle comunicazioni e difficoltà a capire dove e quando partono i bus sostitutivi che sono comunque soggetti agli eventuali problemi di traffico sulle direttrici percorse e non consentono la pianificazione di partenze e arrivi.

Questi i provvedimenti presi da RFI:

• I treni Intercity delle relazioni Ventimiglia/Savona/Genova – Milano e Ventimiglia/Savona/Genova – Roma subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Previste, ove possibile, riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto, con possibili disagi, soppressioni e ritardi. Eccezione per l’Intercity 689 Milano-Ventimiglia che nelle giornate di venerdì circola regolarmente nell’intera tratta.

• I treni regionali Milano–Savona/Imperia/Ventimiglia, La Spezia/Sestri Levante/Genova–Savona/Imperia/Ventimiglia e Genova Voltri – Genova Nervi subiranno cancellazioni totali o parziali tra Savona/Cogoleto e Genova. Previste, ove possibile, riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto con possibili disagi, soppressioni, modifiche dell’orario di partenza e ritardi.