Bargagli (Genova) – I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 20 anni trovato in possesso di 60 grammi di hashish la scorsa notte.

Il giovane era in compagnia di un coetaneo, in località Eo, e i militari li hanno fermati per un normale controllo. Visto che i due risultavano molto nervosi i controlli sono stati approfonditi e in casa di uno dei due sono stati trovati i 60 grammi di hashish e tutto il materiale per confezionare dosi da rivendere.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti.

L’altro ragazzo è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish e pertanto verrà segnalato alla Prefettura quale consumatore di stupefacenti.

(foto di archivio)