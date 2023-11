Genova – Avvelenata con il topicida e finita a bastonate. Suscita orrore la morte della gatta Ezina barbaramente uccisa e abbandonata per strada nel maldestro tentativo di simulare un incidente stradale. Le associazioni Amore Vero e Amici Animali Abbandonati hanno fatto eseguire un’autopsia ad un centro specializzato che ha confermato che l’animale, che viveva in una colonia censita e autorizzata dal Comune, era stato avvelenato con del topicida, probabilmente offerto con del cibo, e poi “finito” con colpi inferti alla testa con un corpo contundente.

Una fine orribile per un animale dalla longevità record e che potrebbe aver superato trent’anni ma, soprattutto, che non dava alcun fastidio ed era amata e accudita da volontari e dalle persone della zona.

Eppure qualcuno l’ha uccisa e ha vigliaccamente tentato di nascondere la propria cattiveria.

Le associazioni hanno presentato denuncia e l’autore, se individuato, rischia una pesante condanna.

Qualche sospetto c’è già visto che la colonia felina non era gradita a tutti e qualcuno, dalla scorsa estate, aveva iniziato a fare piccoli dispetti come togliere le ciotole con l’acqua ed il cibo e strappare i cartelli posizionati per informare che la colonia era censita ed autorizzata.

Sui social qualcuno ha voluto ricordare la gatta Ezina con un post

“abitavo a Genova Sampierdarena in una colonia felina regolarmente censita dal Comune, ero conosciuta da tutti, non solo per la bellezza e la simpatia, diciamo che ero diventata famosa per la mia veneranda età, non vi sto a svelare nulla, ma vi assicuro che i miei anni erano veramente tanti…

Non voglio diventare famosa perche ero un highlander, voglio che vi ricordate di me perché sono stata uccisa barbaramente da un mostro che lentamente mi ha avvelenato con il topicida, per rendermi debole e poi mi ha bastonato in testa , lasciandomi in terra agonizzante, trasportando il mio corpo al centro strada per simulare cun incidente, si è comportato come solo un vigliacco sa fare.

Caro mostro, dovrai fare i conti con la tua coscienza sempre se la possiedi, ma soprattutto con il Karma che prima o poi presenta il conto!

Ora vi saluto, devo salire sul Ponte, in Paradiso mi stanno aspettando…

Salgo felice perché laggiù degli Angeli mi stanno facendo giustizia, forse ancora qualche speranza c è in questo mondo marcio, dove la cattiveria ha preso il sopravvento!

La vostra Ezina❤️”