La Spezia – Musica e feste autorizzate anche nei dehor dei locali e sino alle 2 di notte con una “deroga” del Comune. Sta suscitano perplessità la decisione dell’amministrazione pubblica di liberalizzare i festeggiamenti per la fine dell’anno anche nei dehors dei locali pubblici, autorizzando musica e spettacoli sino alle 2 di notte,

Il Comune ha infatti comunicato che i titolari di pubblico esercizio potranno organizzare intrattenimenti musicali presso i propri locali, sia all’interno che nei dehors, dalle 17.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 2.00 del 1° gennaio 2024.

L’Amministrazione Comunale ha organizzato, in occasione della notte di San Silvestro, un ricco programma di spettacoli di vario intrattenimento ma per ampliare ulteriormente la possibilità di festeggiare il Capodanno, il Sindaco ha emesso un’ordinanza con la quale dà facoltà locali pubblici in attività nella notte del 31 dicembre 2023 ad organizzare intrattenimenti senza balli presso i propri locali, sia all’interno dell’esercizio che nei relativi dehors, dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 2.00 del 1° gennaio 2024, in deroga ai limiti di rumorosità di cui alla Legge 447/95 e L.R. 12/98.

In particolare si specifica che le apparecchiature elettroniche e acustiche devono essere dotate di relativa certificazione tecnica e conformi a norma CEI; non devono essere allestite strutture soggette a collaudo da parte della competente Commissione di Vigilanza; non deve essere superato, nelle condizioni di maggior disturbo, il limite massimo di 70 dB (A) dall’edificio più esposto.

Inoltre entro le ore 2.00 del 1° Gennaio 2024 dovrà cessare ogni utilizzo dei dehors esterni ai pubblici esercizi.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Questo provvedimento ha l’obiettivo di coinvolgere i titolari di pubblico esercizio nella grande festa di Capodanno, concedendo l’opportunità di partecipare attivamente all’animazione della città e all’intrattenimento delle persone. La città si sta preparando alla notte che darà il benvenuto al 2024 e questa disposizione permette a tutti di vivere questo momento di festa insieme con alcune deroghe. Ma è di fondamentale importanza che tutti, ovvero cittadini, turisti e i titolari dei locali, si attengano scrupolosamente alle regole, senza oltrepassare il limite massimo di rumorosità, rispettando l’ordinanza già vigente in materia di somministrazione e consumo di alcolici e dell’utilizzo di contenitori di vetro e di metallo. Divertiamoci tutti insieme ma in sicurezza”.

L’Assessore Marco Frascatore dichiara: “ Anche quest’anno vivremo una notte magica con musica e tanto divertimento, dove saranno coinvolti tutti i locali; in quello che rappresenta un momento di festa unico e dove proprio insieme alle attività commerciali, che potranno cogliere al meglio l’opportunità che esso offre, saluteremo l’anno che se ne va e accoglieremo il nuovo divertendoci spensieratamente con responsabilità e rispetto per tutti”.

Perplessi molti spezzini che, sulle pagine social, si domandano se questa “liberalizzazione” non rischia di provocare eccessi anche nelle zone dove ci si aspetterebbe un pò più di riguardo rispetto alla rumorosità e ai festeggiamenti.