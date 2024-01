Genova – Sarà un’indagine ad accertare le cause e le circostanze dell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 22, nella zona portuale vicino al Terminal Traghetti. A prendere fuoco un Tir nella zona del varco Albertazzi.

Il mezzo, incendiato, ha propagato una nube nera che è stata vista dai residenti della zona di via Milano e a salire sulla collina sovrastante diffondendo un certo allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dopo aver soccorso il conducente del mezzo che ha riportato diverse ustioni probabilmente nel tentativo di salvare il mezzo dalle fiamme.

L’ambulanza del 118 ha trasferito d’urgenza l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdareana.

Spente le fiamme sono state avviate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine del rogo. La strada risulta chiusa e questa mattina potrebbero registrarsi disagi alla viabilità per le auto e i mezzi pesanti diretti in Porto.