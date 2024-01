Genova potrebbe perdere un’altra delle sue attività storiche con la chiusura del chioso di sottoripa de Il Bettolino. Il tam tam dei vicoli del centro storico segnala che il proprietario, alle prese con recenti problemi di salute, potrebbe decidere di chiudere i battenti della storica attività, presente in Sottoripa almeno da 80 anni e forse di più.

Praticamente ogni genovese si è fermato al Bettolino per un panino o una bibita e la notizia sta suscitando un diluvio di reazioni specie sui social.

In molti si domandano se non sia possibile proseguire, magari con una nuova gestione, la storica attività e ricorda che la zona, a poche decine di metri dal Porto Antico e nei portici di Sottoripa che sono sempre pieni zeppi di persone, attira un flusso di turisti continuo.

La storica attività sembra quindi sul viale del tramonto e il proprietario vorrebbe godersi la meritata pensione ma la città di Genova, il cuore della città vecchia, perderebbe un altro dei suoi punti di riferimento, dei suoi “simboli”.