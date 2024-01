Genova – Ha affittato una camera in una delle tante strutture che stanno nascendo in città ma all’inserimento del suo nome e cognome è scattato l’alert che ha portato la polizia a precipitarsi nella struttura per bloccarlo.

L’uomo, un 39enne, doveva ancora scontare una pena a 5 anni di reclusione e risultava latitante dallo scorso 17 gennaio.

A condannarlo per reati collegati al traffico di stupefacenti il Tribunale di Lecco.

Quando il gestore della struttura ha inserito il nominativo nel sistema di registrazione degli ospiti è scattato l’allarme.

L’uomo è stato fermato e accompagnato al carcere di Marassi.