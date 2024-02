Albissola Marina (Savona) – Non ce l’ha fatta il cane razza alano accoltellato ieri pomeriggio sulla spiaggia al termine di una zuffa tra cani dall’esito davvero incredibile e preoccupante.

L’animale è stato colpito ripetutamente con un lungo coltello dal proprietario del cane con cui si era azzuffato per futili motivi.

I due padroni hanno faticato a separare gli animali e tra i due è nata una lite ma nessuno poteva immaginare che uno dei proprietari estraesse un coltello per scaricare sull’animale del rivale la propria rabbia.

L’alano è stato soccorso dai volontari dell’Enpa e dalle Ambulanze Veterinarie ma è deceduto a causa delle terribili ferite al torace. Le coltellate avrebbero trapassato il polmoni causando una emorragia inarrestabile.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine per risalire all’identità del feritore e denunciarlo.

L’episodio ha suscitato forte emozione, specie sui social