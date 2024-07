Genova – Di passaggio nel capoluogo ligure per una vacanza in Italia ha denunciato di essere stata violentata da un uomo che l’aveva invitata a casa per ospitarla. Una donna di 40 anni in viaggio da sola in Italia ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stata stuprata dall’uomo che l’aveva invitata a trascorrere qualche giorno in città restando a casa sua.

La donna ha raccontato di aver conosciuto l’uomo su una spiaggia di Genova e di aver stretto amicizia raccontando del viaggio che sta facendo da sola, in Italia.

Dopo qualche tempo trascorso assieme l’uomo si è offerto di ospitare la donna nella sua abitazione per il tempo che sarebbe rimasta in città e la donna ha accettato.

Una volta arrivati nell’abitazione, però, le reali intenzioni dell’uomo si sarebbero subito palesate e nonostante il rifiuto della donna, l’uomo l’avrebbe costretta ad un rapporto sessuale.

Una volta riuscita a scappare, la donna ha subito denunciato l’uomo per violenza sessuale ed è scattata l’indagine, delicata, su quanto avvenuto.

Ascoltato il presunto stupratore questi ha ammesso il rapporto sessuale spiegando che era stato assolutamente consensuale e di non avere esercitato alcuna violenza sulla donna.

Ora saranno le indagini e le perizie mediche a stabilire come sono andati realmente i fatti.