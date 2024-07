Genova – Commercianti e residenti contro l’allargamento della ZTL alle zone di via Roma e via XXV aprile sino a piazza Fontane Marose e pronti alla protesta con manifestazione sotto palazzo Tursi, sede del Comune.

Il tam tam degli operatori commerciali e di chi abita e lavora nella zona, dopo le proteste sui social, annuncia un corteo per giovedì 1 agosto, a partire dalle 14,30, per dire un secco NO alla proposta del Comune di allargare la zona a traffico limitato alla piazza Fontane Marose a via Roma e via XXV aprile avanzata dallo stesso sindaco Marco Bucci con qualche mal di pancia interno alla maggioranza che guida la civica amministrazione.

L’appuntamento è fissato in piazza Fontane Marose e poi il corteo muoverà in via Garibaldi sino a Palazzo Tursi e per tutta la durata della protesta i commercianti sono stati invitati ad unirsi alla manifestazione anche abbassando a metà le saracinesche.

Ad incrinare il rapporto tra commercianti e Comune, oltre alle ben note vicende della nascita di una serie di supermercati, la volontà di estendere le zone a traffico limitato in zone dove è già complicato posteggiare e senza che siano state avanzate proposte come gratuità di posteggi pubblico/privato (con concessione comunale) e bus.

Una situazione molto delicata che rischia di spezzare definitivamente i già critici rapporti tra commercianti genovese e Comune.