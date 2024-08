Genova – In via XX settembre chiude Stefanel e arriva Mango. Cambio della guardia nel punto vendita all’angolo con via Porta d’Archi dove il 31 luglio ha chiuso la saracinesca per l’ultima volta il personale di Stefanel e già in questi giorni dovrebbero iniziare i lavori per l’allestimento del nuovo store della catena di abbigliamento Mango che mancava ancora nel capoluogo ligure.

La proprietà di Stefanel ha deciso di spostare la sede in altra collocazione – già individuata ma ancora top secret – dopo la ri-apertura del 2021 e gli spazi che si liberano sono già stati opzionati dal marchio Mango che da tempo cercava una sede in zona centro, anche a Genova.

Catene che vanno, catene che arrivano e gioie e dolori per il settore commerciale, alle prese con nuove aperture e spostamenti ma anche con una generale contrazione degli affari legati allo sbarco di grandi marchi che possono offrire prezzi più convenienti e grandi stock di merce. Un tipo di business che i piccoli negozi faticano a contrastare anche se la città di Genova ha delle “tendenze” tutte sue e particolari che ancora non hanno del tutto sposato colori, tagli e qualità dei tessuti offerti dalle grandi catene a piccoli prezzi.

Se il pubblico più giovane ora sceglie in prevalenza questo tipo di mercato, infatti, quelle più “adulte” restano ancora affezionate ai negozi più blasonati e che offrono prodotti certamente più costosi ma realizzati ancora con materiali di qualità e durevoli.