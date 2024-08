Pietra Ligure (Savona) – E’ scesa in mare per fare il bagno e si è accorta che un giovane le aveva rubato la borsa e stava scappando. Brutta avventura per una giovane turista torinese che è stata derubata al mare. La giovane è riuscita a rintracciare il telefono cellulare nella borsa con la App di iPhone ma qaundo si è avvicinata al ladro accompagnata dal padre il malvivente li ha minacciati con il coltello ed è nuovamente fuggito.

La scena non è passata inosservata e alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri e hanno seguito il ladro sino alla fermata dei pullman di via XXV aprile e sono stati a loro volta minacciati.

All’arrivo dei carabinieri, però, l’uomo è stato arrestato e la borsa restituita alla legittima proprietaria.

Il fermato è un 31enne di nazionalità rumena residente in Piemonte come la vittima.

Per lui è scattato l’arresto per rapina impropria