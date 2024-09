Genova – Si è sentita male mentre attendeva il treno alla stazione di Principe ed è morta sul marciapiede nonostante i tentativi di rianimazione. Tragedia questa mattina, intorno alle 9, alla stazione ferroviaria di Principe dove una pensionata si è improvvisamente accasciata a terra perdendo rapidamente i sensi.

La persona che viaggiava con lei ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi con l’automedica Golf 4 e l’ambulanza della Croce Verde.

Inutili però i lunghissimi tentativi di rianimare la donna che è morta senza riprendere conoscenza.

Nella stazione semivuota per lo sciopero dei lavoratori del settore l’evento ha suscitato forte emozione.

Il corpo senza vita della donna è stato trasferito in obitorio a disposizione del medico legale che probabilmente eseguirà l’autopsia per accertare la causa del decesso.