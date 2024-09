Finale Ligure (Savona) – Non ce l’ha fatta la rocciatrice precipitata questa mattina, venerdì 27 settembre, intorno alle 12,30, dalla falesia di Bric Reseghe, durante un allenamento con altre persone.

Improvvisamente la donna ha perso la presa precipitando per una ventina di metri riportando gravi lesioni alla tesa, diverse fratture e traumi che le hanno velocemente causato uno choc ed un arresto cardiaco.

Le persone presenti hanno tentato di soccorrerla mentre chiamavano il 118 ma quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino e l’ambulanza del 118 le condizioni della donna erano disperate ed è morta poco dopo.

L’elicottero Grifo in servizio di eliambulanza è rientrato alla base a causa del forte vento che ostacolava il volo ed avrebbe reso impossibile l’intervento a terra.

Quello di oggi è l’ennesimo incidente, anche grave, che coinvolge rocciatori che frequentano ormai in gran numero le pareti della zona di Finale e di altre località della Liguria e si chiede a gran voce l’aumento dei controlli e delle regole per poter esercitare gli sport dell’arrampicata e che devono essere svolti rispettando le misure di sicurezza.

Chiesta anche la presenza in loco di personale addetto al controllo ed eventualmente ad un soccorso celere.

(Foto di Archivio)