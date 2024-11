Genova – Si sono incatenate alle colonne della sede del Rettorato dell’Università degli Studi per chiedere un incontro con il Rettore e l’attivazione di uno sportello anti violenza contro molestie e vere e proprie violenze di cui denunciano essere vittime negli ambienti universitari come rivelato dallo scandalo del docente che alterava con l’intelligenza artificiale vere foto delle studentesse, prelevate da Facebook, per creare foto e filmati a luci (/km€€w87STUDENTESSE INCATENATE AL RETTORATO! VOGLIAMO UNO SPORTELLO ANTIVIOLENZA!

fFzNon saremo vittime, non possiamo accettare di vivere in un’università che ci costringe a subire queste dinamiche malate per intraprendere il nostro percorso di studi. Purtroppo sappiamo bene che quello che è successo ad architettura non è un caso isolato, la retorica della mela marcia non regge di fronte alla realtà di un sistema che permette e prevede molestie e abusi di potere di ogni tipo, a Genova e in ogni ateneo. Come giovani e come studenti siamo stanchi di vivere in questo sistema marcio fino al midollo, per questo ci vediamo in piazza il 15 novembre per il secondo atto del no meloni day, per mostrare che non ci piegheremo di fronte agli abusi e di fronte a questo sistema che calpesta il nostro futuro.

Nel frattempo, non ce ne andremo da qui finché il rettore non prenderà provvedimenti risolutivi e immediati, istituendo uno sportello anti-violenza in università!

VITTIME MAI! DELFINO RIFIUTA DI PARLARE CON LE STUDENTESSE INCATENATE!

Abbiamo appena saputo che il Rettore Delfino non ha intenzione di ricevere le studentesse incatenate sotto al rettorato che richiedono un centro antiviolenza e che farà uscire una lettera senza avere un dialogo con noi. Il Rettore si dice tanto democratico ma non vuole riceverci, sappiamo benissimo che la lettera servirà solo a salvarsi la faccia! Riteniamo tutto questo inammissibile e noi non ci muoveremo da qui.