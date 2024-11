Tiglieto (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte e continueranno oggi le ricerche della persona dispersa da ieri nel territorio del comune dell’entroterra genovese.

Si tratta di un 55enne che ieri è uscito di casa con il cane per una passeggiata e che non è più rientrato.

Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino che stanno ispezionando sentieri e tratti boschivi alla ricerca della persona di cui non si hanno più notizie da ieri.

A dare l’allarme i familiari che non hanno visto rientrare il 55enne ed hanno chiamato i soccorsi attivando le ricerche

notizia in aggiornamento