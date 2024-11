Ventimiglia (Imperia) – E’ stato recuperato tra le rocce della zona di Ponte San Luigi, al confine con la Francia e spesso teatro di tragedie con Migranti che tentano di passare “oltralpe”, il corpo senza vita della donna scomparsa da Cuneo, dove viveva e purtroppo ritrovata morta.

La tragica scoperta è stata fatta con un drone che ha pattugliato metro per metro i dirupi della zona dove era stata trovata l’auto della donna, e un biglietto che sembrava non lasciare molte speranze ai soccorritori e agli amici e familiari che attendevano notizie della donna. Nel biglietto era infatti scritto “voglio essere seppellita nel cimitero di Latte” – una frazione di Ventimiglia dove la donna era nata e dove aveva vissuto prima di trasferirsi in Piemonte.

Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la donna ad un probabile gesto estremo ma sino all’ultimo i soccorritori hanno sperato di poter ritrovare la persona sana e salva.

Il corpo senza vita è stato affidato al medico legale dell’obitorio in attesa della decisione del magistrato su probabile autopsia.