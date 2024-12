Genova – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per l’incendio di una autovettura in corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena, nel ponente genovese.

Sono stati i residenti ad allertare i vigili del fuoco dopo essere stati risvegliati da forti rumori e dal puzzo di bruciato.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno subito spento le fiamme evitando che si potessero propagare ad altre vetture parcheggiate.

Avviate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme che potrebbe essere dolosa.

(foto di archivio)