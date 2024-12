Genova – Cartelli multilingue per segnalare che l’auto è vuota ai potenziali ladruncoli. E’ l’ultima trovata dei turisti, anche stranieri, che cercano di proteggere le auto posteggiate dall’incubo di ritrovarsele scassinate e con uno o più vetri rotti per rubare le poche cose contenute.

Il numero dei furti sulle auto in sosta è in aumento nel capoluogo ligure e la “voce” si sta spargendo nei blog di viaggio e nei racconti in Rete degli sfortunati visitatori e così, sempre più spesso, si assiste alla esposizione di cartelli e “messaggi” improvvisati sulle auto per cercare di sventare sul nascere ogni possibile problema.

Nei parcheggi della zona del Porto Antico appaiono sempre più spesso cartelli stampati con cura e che avvertono che a bordo non ci sono oggetti di valore o che l’auto è vuota.

Sono messaggi impaginati con cura e spesso “multilingua”, segno che la preoccupazione è molta e l’organizzazione è preventiva.

La cronaca riporta spesso di ladruncoli sorpresi ad armeggiare nelle auto in sosta, specie quelle con targhe straniere e si torna al periodo in cui furti di questo tipo erano all’ordine del giorno e costavano arrabbiature e spese impreviste per riparare portiere e vetri infranti.

Di certo non un buon biglietto da visita per la città che dovrebbe prestare maggiore attenzione ad una delle attività economiche in costante crescita.