Genova – Vodafone ha riparato il guasto che ha bloccato per ore le comunicazioni in Liguria e in altre regioni e annuncia un risarcimento per i propri Clienti.

Per un’intera settimana, tutti i clienti Vodafone della Liguria riceveranno minuti illimitati e giga illimitati per telefonare e navigare senza limiti.

La comunicazione ufficiale di Vodafone:

Vodafone è stata colpita dalla grave emergenza in Liguria. Eccezionali condizioni di maltempo e il crollo del viadotto sull’Autostrada Torino-Savona hanno gravemente impattato le reti di comunicazione, causando un temporaneo disservizio in Liguria. Stiamo collaborando con la Protezione Civile e gli organismi istituzionali coinvolti in questa situazione di emergenza. I tempi di ripristino sono anche stati condizionati dai vincoli di sicurezza. Appena ottenuto il via libera, i nostri tecnici sono intervenuti per risolvere il problema nel piu’ breve tempo possibile. Siamo riusciti a ripristinare la rete mobile alle 18:30. Consapevoli del disagio subito, abbiamo deciso di attivarti giga e minuti illimitati per 1 settimana