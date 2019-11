Vodafone ha deciso di risarcire i clienti rimasti senza linea telefonica per diverse ore, nella giornata di ieri, e lo farà regalando un’intera settimana di minuti illimitati e di giga illimitati a tutti coloro che hanno subito disagi.

La comunicazione ufficiale è stata inviata ieri, al termine dei lavori di riparazione del misterioso guasto che ha bloccato tutte le linee della Liguria e,a macchia di leopardo, anche in altre zone d’Italia.

Nel comunicato Vodafone parla di danni da maltempo ma non è chiaro come la pioggia, seppure abbondante, possa fermare linee telefoniche che viaggiano su onde elettromagnetiche nell’aria.

Non risultano ripetitori “crollati” e quindi il #Vodafonedown di ieri resta avvolto dal mistero.

Chi ha subito disagi, però, verrà risarcito con una settimana gratuita di chiamate e navigazione Internet illimitata.

La comunicazione ufficiale di Vodafone:

Vodafone è stata colpita dalla grave emergenza in Liguria. Eccezionali condizioni di maltempo e il crollo del viadotto sull’Autostrada Torino-Savona hanno gravemente impattato le reti di comunicazione, causando un temporaneo disservizio in Liguria. Stiamo collaborando con la Protezione Civile e gli organismi istituzionali coinvolti in questa situazione di emergenza. I tempi di ripristino sono anche stati condizionati dai vincoli di sicurezza. Appena ottenuto il via libera, i nostri tecnici sono intervenuti per risolvere il problema nel piu’ breve tempo possibile. Siamo riusciti a ripristinare la rete mobile alle 18:30. Consapevoli del disagio subito, abbiamo deciso di attivarti giga e minuti illimitati per 1 settimana