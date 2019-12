Genova – Una bambina di tre anni sarebbe caduta da una finestra della sua abitazione nella zona di piazza Fossatello, nel centro storico genovese.

La zona è chiusa al passaggio pedonale e sul posto sono accorse le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 pronta a trasferire la piccola in ospedale.

Dalle prime informazioni, ancora in corso di verifica, però, la piccola sarebbe deceduta.

In corso le indagini per accertare come sia avvenuta la tragedia e le eventuali responsabilità.

Ancora non è chiaro, infatti, come la bambina sia caduta.

notizia in aggiornamento