Genova – Tutti con il naso all’insù a guardare un cerchio nel cielo, disegnato attorno al sole.

Ha provocato molto stupore e ipotesi tra le più fantasiose il fenomeno naturale osservabile oggi, attorno a mezzogiorno, in diverse località della Liguria.

Si tratta di un effetto ottico denominato “anello solare” e si verifica quando, ad alta quota nel cielo, soffiano venti importanti che trasportano minuscole particelle di ghiaccio.

La luce solare filtra attraverso questi cristalli congelati e produce un effetto particolare che disegna un alone colorato in modo diverso attorno al sole che è la fonte della luce.

Una rifrazione con un angolo di 22° che è visibile più facilmente alle latitudini più vicine ai poli ma che non è infrequente anche alle nostre.