Genova – Nessun decesso per patologie collegate al coronavirus, nelle ultime 24 ore, negli ospedali genovesi di Villa Scassi, Gallino, La Colletta e Micone.

La buona notizia è stata comunicata dalla Asl 3 e lascia ben sperare per una evoluzione positiva dell’emergenza coronavirus in Liguria.

Le autorità raccomandando però, ancora, la massima prudenza, specie nei contatti con altre persone e invitano a non sottovalutare il pericolo di un nuovo picco dei contagi se il comportamento delle persone dovesse diventare “troppo aperto” e senza il rigido rispetto delle norme anti coronavirus.