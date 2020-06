Monterosso (La Spezia) – Non c’è stato nulla da fare per la persona scivolata in una scarpata sul sentiero di Monterosso al Mare, alle Cinque Terre. Monterosso (La Spezia) – Non c’è stato nulla da fare per la persona scivolata in una scarpata sul sentiero di Monterosso al Mare, alle Cinque Terre.

Questa mattina, un uomo in transito su un sentiero secondario che da via Mesco porta a Colle di Gritta ha notato un uomo in fondo a una scarpata di circa 5 metri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Brugnato e tre operatori TAS, Topografia Applicata al Soccorso, giunti dalla sede centrale.

Nel raggiungere l’infortunato è stato subito chiaro, purtroppo, che per lui non c’era nulla da fare.

Una volta sul posto, il personale medico ha constatato il decesso e autorizzato lo spostamento.

I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto al recupero della salma, aiutato dal personale del Soccorso Alpino.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che condurranno gli accertamenti del caso.