Alessandria – Esondato il torrente Orba a Capriata d’Orba, in provincia di Alessandria.

Dal vicino Piemonte, non lontano dal confine con la Liguria, si segnalano i primi danni per l’ondata di maltempo che da stamani colpisce la Liguria

Esondato il torrente Orba e alcune strade risultano allagate interrompendo alcuni collegamenti della zona