Genova – Alberghi e Hotel “riconvertiti” in reparti para ospedalieri per i pazienti non gravi di covid. Il provvedimento, deciso dalla Regione Liguria, scatterà sabato con la prima struttura di questo tipo, attivata all’Hotel Best Western del centro storico di Genova.

La struttura alberghiera verrà convertita in una sorta di ospedale per la degenza dei pazienti contagiati dal coronavirus ma ormai in fase avanzata di guarigione ma che ancora necessitano di cure ospedalire e poco prima di poter tornare a casa.

La struttura darà ospitalità – a spese della Regione Liguria e dei contribuenti – a 150 persone ma si punta a raggiungere i 250 posti letto in brevissimo tempo.

Secondo Regione Liguria saranno “covid hub” e saranno come reparti extra ospedalieri gestiti da personale ospedaliero.

L’annuncio ha però suscitato perplessità da parte dei residenti della zona del centro storico che vivono vicino all’Hotel Best Wester e che temono per la possibile diffusione del virus considerando la concentrazione di pazienti covid in un’unica struttura che non nasce per essere un reparto ospedaliero.