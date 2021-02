Genova – Sono ritornati a manifestare i ristoratori, e questa volta lo hanno fatto presidiando largo Eros Lanfranco, davanti alla Prefettura.

I #ristoratoririuniti hanno manifestato per il terzo lunedì di fila chiedendo di tornare a fare servizio anche la sera.

Qualche decina di manifestanti, “armati” di coperchi e mestoli battuti tra loro, sono partiti prevalentemente dalla Valle Scrivia per ricordare che l’apertura a pranzo delle trattorie, in valle, non ha portato un cambio di situazione.

La speranza di tutti è quella di tornare al più presto a un servizio serale, mettendo in atto tutte le misure di distanziamento fisico e di riduzione del rischio di trasmissione del Covid-19.