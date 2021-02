Genova – Girava per strada completamente ubriaco, senza mascherina e con un coltello a serramanico il 57enne che ieri è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato,.

I poliziotti, in servizio per il controllo del territorio, hanno notato l’uomo al capolinea del bus.

Vedendolo particolarmente agitato hanno deciso di avvicinarsi, trovandolo completamente ubriaco.

Alla richiesta di mostrare i documenti, il 57enne ha ammesso di non averli, tentando invece di nascondere agli operatori un coltello a serramanico, senza riuscire nel suo intento.

Per tutta la durata dei controlli l’uomo non ha indossato la mascherina, per questo è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti covid e per ubriachezza.