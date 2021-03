Genova – Sciopero di 24 ore per i dipendenti del colosso delle vendite on line Amazon che operano nel magazzino di Campi. Saranno dunque possibili disagi per chi attende la consegna di pacchi e merci.

E’ partito questa mattina alle 7 il primo sciopero dei dipendenti della filiera delle consegne a domicilio di Amazon.

I lavoratori delle diverse ditte che fanno riferimento al colosso della vendita on line chiedono garanzie occupazionali e un miglioramento delle condizioni di lavoro a partire dalle tempistiche di consegna che giudicano troppo rigide e stressanti.

Lo stato di agitazione è stato indetto dai sindacati di Filt Cgil Fit Cisl Uil Trasporti che hanno indetto la prima giornata di sciopero di tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia e di tutti i dipendenti delle società satellite che prestano per Amazon i servizi di fornitura. Solo per la città di Genova si parla di circa 300 lavoratori che oggi incroceranno le braccia anche per protesta contro la rigidità di Amazon nei rapporti con i sindacati che hanno più volte portato alla interruzione delle trattative.