Genova – Terzo giorno di zona rossa nazionale e proseguono anche in Liguria i controlli da parte delle forze dell’Ordine per far rispettare le normative per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Controlli da parte di Polizia, Carabinieri, Finanza e uomini della Locale, con tanto di volo dell’elicottero delle Fiamme Gialle e controlli ai caselli autostradali, hanno portato a multare 42 persone per il mancato rispetto delle regole.

Controlli intensificati ma nessun assalto a spiagge e sentieri sulle alture del genovesato.

Anche per la giornata di oggi le forze dell’ordine si adopereranno per far rispettare le normative.

Da domani le province di Genova e della Spezia torneranno a essere zone arancioni mentre per il ponente Ligure, da Savona a Imperia, è stata disposta una zona rossa con misure restrittive per contrastare l’impennata di contagi.

Le restrizioni dureranno, salvo proroghe, fino al prossimo 11 aprile.