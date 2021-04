Genova – Ancora una giornata difficile per gli utenti delle autostrade intorno a Genova.

Numerose code e rallentamenti sono segnalati su tutta la rete intorno al capoluogo.

La situazione più complicata, al momento, è quella della A7 Genova – Milano dove l’allacciamento con la A12, in direzione di Livorno, è chiuso per lavori di manutenzione sulla galleria Rivarolo III.

Per questo motivo, chi dalla A7 deve raggiungere il levante dovrà uscire alla barriera di Genova Ovest per poi rientrare in autostrada e procedere seguendo le indicazioni per Livorno.

Sulla A7, nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 sono segnalati due chilometri di coda per lavori.

Sulla A10 Genova – Ventimiglia, due chilometri di coda si sono formati tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione Savona, per lavori. Sempre per lavori e sempre in direzione Savona, due chilometri di coda è presente tra Varazze e Celle Ligure.

Sulla A12 Genova – Livorno, due chilometri di coda per lavori sono segnalati tra Recco e Rapallo.

Ancora, sulla A26 nel tratto compreso tra la diramazione con la A7 e Masone cinque chilometri di coda si sono formati per la presenza di cantieri e lavori in corso.