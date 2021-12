Genova – Il Porto si conferma al centro del passaggio di traffici illeciti ma anche di elusione fiscale con la scoperta, in tutto il 2021, di valuta non dichiarata per quasi 2 milioni di euro.

il Reparto Viaggiatori dell’Ufficio delle Dogane di Genova1, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, ha redatto 102 verbali di violazione valutaria nel corso delle operazioni di controllo sui passeggeri in uscita ed in entrata dai Paesi extra Schengen. Complessivamente sono stati riscossi circa 72.000 euro, a titolo di sanzione amministrativa e sequestrati circa 93.000 euro.

Il denaro è stato ritrovato direttamente in possesso dei passeggeri od occultato all’interno dei bagagli e delle autovetture a seguito.

Tali attività è il frutto dell’attività di analisi dei rischi poste in essere dai funzionari ADM Reparto Viaggiatori, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Genova.