Ben 1.634 nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in un solo giorno. Nuovo record negativo per la Liguria dove la pandemia continua a correre e dove la “spensieratezza” del periodo del Natale inizia a dare i suoi frutti avvelenati con un picco di contagi senza precedenti.

Nelle ultime ore, secondo i dati ufficiali del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria, i contagi sono stati oltre 1600 e sono stati scoperti con 8.111 tamponi molecolari e 13.225 tamponi antigenici effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

E’ la provincia di Genova a far registrare il picco più alto di contagi scoperti con 748 nuoci casi, nel savonese sono stati registrati 297 nuovi casi, in provincia di Imperia 255 e nello spezzino ben 301

Cresce anche il numero delle vittime. L’ultimo bollettino sanitario ne registra 4 con la morte di un 61enne all’ospedale San Paolo di Savona.

A fronte dell’impennata di contagi, però, cala il numero delle persone ricoverate, 543 in tutta la Liguria con un calo di 6 unità.

Calano anche i pazienti in Terapia intensiva: sono 38 in tutta la Liguria e 26 di loro non sono vaccinati.

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 29 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.976.219 8.111 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.518.831 13.225 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 144.859 1.634 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 14.893 709

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.431 LA SPEZIA 2.197 IMPERIA 3.193 GENOVA 6.407 Residenti fuori Regione/Estero 175 altro/in fase di verifica 490 TOTALE 14.893

Media intensità+TerapiaIntensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 543 38 -6 ASL1 131 7 -1 ASL2 99 12 -5 San Martino 75 5 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 94 4 -3 Ospedale Gaslini 14 1 -4 ASL3 globale 59 3 -2 ASL 3 Villa Scassi 59 3 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 31 2 5 ASL4 Sestri Levante 24 0 2 ASL4 Lavagna 7 2 3 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 40 4 5 ASL5 Sarzana 36 0 6 ASL5 Spezia 4 4 -1

*26 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covidcorrelate)

Isolamento domiciliare 11.608 634 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 125.395 921 Deceduti** 4.571 4

**

data decesso sesso età luogo del decesso 1 26/12/2021 M 61 ASL2-Ospedale Savona 2 27/12/2021 M 67 ASL1-Ospedale Sanremo 3 28/12/2021 F 91 San Martino 4 28/12/2021 M 74 ASL5-Ospedale La Spezia

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 959 ASL 2 1.611 ASL 3 5.062 ASL 4 942 ASL 5 1.883 Liguria 10.457

Vaccinazioni – Dati 29/12/2021 ore 13:00

2.856.992 Consegnati (fonte governativa) 2.801.940 Somministrati 98% Percentuale vaccini somministrati su consegnati