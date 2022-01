Genova- E’ tornata in servizio intorno alle 6,15 di questa mattina la funicolare Zecca – Righi nuovamente guasta, ieri sera, e fuori servizio.

Il servizio di Genova Alert ne ha segnalato il ritorno in servizio questa mattina.

La funicolare registra quindi l’ennesimo guasto con il servizio sospeso per “problemi tecnici”.