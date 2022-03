Ventimiglia – Un terribile incidente frontale è costato la vita, nella notte, ad un ragazzo di 17 anni. L’impatto lungo la strada che conduce in frazione Latte dove il ragazzo viveva con la famiglia.

Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un’auto che percorreva la strada in senso contrario.

Nell’impatto, violentissimo, il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra riportando gravissime ferite che gli sono state fatali.

Inutile il soccorso del personale dell’ambulanza del 118 intervenuta sul posto, il ragazzo è morto nonostante le cure.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

notizia in aggiornamento