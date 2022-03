Riva Trigoso – Era rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada A12 a Rapallo il giovane di 36 anni travolto da un treno lungo la ferrovia a Riva Trigoso nel comune di Sestri Levante. Tra le possibili cause della tragedia la possibilità che l’uomo fosse sconvolto per quanto avvenuto e perché nell’incidente è rimasta ferita una ragazza.

La vittima dell’incidente ferroviario camminava lungo i binari in direzione levante e mentre prima si pensava ad un suicidio, ora si fa avanti la pista di un possibile stato di choc che potrebbe aver indotto il giovane di 36 anni a vagare confuso dopo aver abbandonato l’auto vicino al casello di Sestri Levante.

Intorno alle 21 l’incidente nella zona di Rapallo, sull’autostrada A12. Nell’impatto tra la sua auto ed un’altra è rimasta ferita in modo lieve una ragazza.

L’uomo non si sarebbe fermato a prestare soccorso e si sarebbe allontanato per poi abbandonare l’auto, forse in stato di choc.

Ha camminato sino alla ferrovia ed ha proseguito a piedi il percorso verso levante, diretto forse a Marina di Carrara dove gestiva una tabaccheria.

Poco più tardi l’impatto mortale con un intercity che viaggiava a piena velocità.

Addosso all’uomo sono state trovate diverse banconote per una somma consistente e si suppone fosse il “fondo cassa” o la somma necessaria a pagare gli acquisti per rifornire la tabaccheria che gestiva.