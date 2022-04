Una forte perturbazione proveniente dalla Francia sta attraversando verso est il nord Italia e la Liguria. Ci attende una domenica caratterizzata da tempo instabile ed a tratti perturbato. Ad inizio settimana graduale miglioramento, anche se permarranno delle infiltrazioni Atlantiche che porteranno allo sviluppo di qualche fenomeno.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 24 aprile 2022

Instabilità diffusa con rovesci anche a carattere temporalesco, specie sul settore centro-orientale; fenomeni meno persistenti e di minore intensità sul resto della regione. Quota neve in calo fino a 1300/1500 metri su Alpi Liguri e Appennino orientale. Da metà/tarda mattinata esaurimento delle precipitazioni a ponente, non si escludono anche delle schiarite.

Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno il levante, specie interno. Altrove tempo generalmente asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi, a parte qualche fenomeno tra Alpi Liguri e Val Bormida in possibile sconfinamento lungo la costa sottostante.

Venti per gran parte della giornata moderati o forti da sud/sud-ovest; non si escludono locali rinforzi fino a burrasca sui valichi e sui versanti padani centro-orientali, specie al mattino. In serata tenderanno a disporsi a rotazione ciclonica con intensità moderata o al più tesa.

Mare al mattino molto mosso, fino ad agitato al largo e sul levante. Nel pomeriggio molto mosso sotto-costa, ancora agitato al largo.

Temperature in lieve calo le minime, stazionarie od in lieve rialzo le massime.

Costa: min +9/14°C, max +14/19°C

Interno: min -1/+10°C, max +7/16°C

Lunedì 25 aprile 2022

Al mattino nuvolosità irregolare con la possibilità di qualche rovescio a levante, tempo generalmente asciutto altrove con ampie schiarite sull’Imperiese.

Nel pomeriggio note instabili sui rilievi, sia del ponente che del levante, lungo la costa poche precipitazioni con alternanza tra sole ed annuvolamenti consistenti.

Venti moderati dai quadranti meridionali/orientali.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.

Tendenza per martedì 26 aprile 2022

Ancora molte nubi sul centro-levante con la possibilità di qualche sgocciolio al mattino, asciutto altrove con la possibilità di schiarite sparse.

Ventilazione moderata da est/sud-est.

Mare mosso, in calo a poco mosso entro sera.

Temperature stazionarie.