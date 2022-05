Genova – E’ stato arrestato per stalking, con il nuovo “codice rosso” nato per proteggere le donne vittima delle ossessioni degli ex, il 22enne che ha tamponato con la propria auto la vettura del fratello dell’ex fidanzata per poi fuggire.

L’episodio è avvenuto ieri mattina nella zona di Brignole e il 22enne, a bordo dell’auto ha colpitio con violenza la vettura condotta dal fratello dell’ex fidanzata e poi ha tentato la fuga.

Rapidamente inseguito dalla polizia, il giovane è stato rintracciato e fermato.

Per lui sono scattate le manette perché, oltre ad aver provocato l’incidente, non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla fidanzata e ai suoi familiari.

Il ragazzo rischia ora una pesante condanna per non aver accettato la decisione della ragazza di non volerlo più frequentare.