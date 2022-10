Sanremo (Imperia) – La Caccia è aperta da pochi giorni in Liguria e già si registra il primo incidente grave nei boschi. Si tratta di un cacciatore che è rimasto gravemente ferito ad un piede, questo pomeriggio, durante una battuta di caccia in località Verezzo, sulle alture di Sanremo.

Pe cause ancora da accertare il cacciatore si sarebbe sparato ad un piede manovrando l’arma, forse a causa di una caduta improvvisa.

I compagni di battuta hanno chiamato i soccorsi ed in breve sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 ma è stato il medico arrivato con l’elicottero Grifo a stabilizzarlo prima del trasferimento in ospedale.

Solo qualche giorno fa gli ambientalisti avevano messo in allarme i frequentatori di boschi e sentieri per l’apertura della Caccia invitandoli, provocatoriamente, ad indossare giubbotto anti proiettile ed elmetto per le loro escursioni nei boschi.