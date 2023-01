Genova – «A fine marzo saranno terminati i lavori di copertura e sarà ripristinata la circolazione ordinaria, mentre la fine del lavoro complessivo e la relativa chiusura del cantiere è prevista per fine giugno». Sono questi i tempi che l’assessore alla Mobilità Matteo Campora ha fornito all’interrogazione della consigliera Mariajosé Bruccoleri (GenovaCivica) in merito alla realizzazione del silo di piazza Portello che negli ultimi mesi ha arrecato disagi sia ai cittadini che usufruiscono dei mezzi pubblici che ai residenti e alle attività.

«È evidente – ha proseguito l’assessore – che in questo periodo c’è un peso sulla viabilità e che le attività prospicenti piazza Portello abbiano dovuto affrontare disagi e possiamo dir loro che a fine marzo, tra due mesi, avremo un ritorno all’ordinarietà della circolazione. In questo periodo staremo attenti affinché vengano confermati e rispettati i tempi che ci sono stati comunicati».