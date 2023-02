Genova – Vigili del fuoco in azione, tra via Piacenza e via Emilia, quasi in fronte all’impianto sportivo della Sciorba, nel quartiere di Molassana, per un grosso incendio che interessa l’ultimo piano di un edificio.

Il palazzo è stato evacuato e sembra bruciare il tetto che è costruito in legno.

Le fiamme sono visibili da lontano e sono molto alte e l’odore di bruciato si avverte sino alla Foce.

Chiuse al traffico sia via Piacenza che via Emilia e moltissimi mezzi di soccorso stanno confluendo in zona.

Al momento non si ha notizia di feriti gravi ma diverse persone sono state portate fuori con i respiratori dai vigili del fuoco

Il tetto ha ceduto cadendo sul piano sottostante e le fiamme si stanno propagando da un appartamento all’altro.

Si tratta di edifici delle cosiddette “case popolari” e i danni sono ingentissimi.



notizia in aggiornamento