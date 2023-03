Imperia – Un attacco hacker ha creato momenti di imbarazzo durante l’incontro “Riprendiamoceli”, la giornata di formazione sui beni confiscati alle mafie alla Camera di Commercio di Imperia. Durante il collegamento in diretta web sulla piattaforma di Zoom, infatti, ignoti hanno trasmesso immagini pornografiche costringendo gli organizzatori ad interrompere l’incontro per creare una nuova riunione telematica.

Un primo tentativo di togliere il collegamento per poi riaprirlo non è andato a buon fine e i pirati informatici – tutti di lingua russa – sono riusciti a rientrare nuovamente nella riunione e a creare altro scompiglio.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dopo la denuncia degli organizzatori.

E’ possibile che qualcuno si sia divertito a disturbare l’evento ma non si esclude che, vsto ‘argomento legato alla criminalità organizzata, vi sia invece lo zampino di qualche affiliato o “simpatizzante”.