Genova – Proseguono i disagi che questa mattina stanno coinvolgendo il traffico sul ponente e sulla rete autostradale genovese. A causa della fuga di gas che sta interessando dalle ore 9 la zona di Multedo, via Ronchi è stata chiusa al traffico.

Pesanti i disagi sulla circolazione che negli ultimi minuti si stanno ripercuotendo anche lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, con code in entrambe le direzioni.

Proprio per questo motivo, risulta momentaneamente chiusa l’uscita autostradale presso il casello di Genova Pegli, sia per coloro che provengono da Genova sia per chi arriva da Ventimiglia.